WordPress'teki çeşitli SEO eklentileri zaten otomatik olarak "canonical URL" dediğimiz olayı yapıyor. Ancak SEO eklentisi kullanmıyorsanız ve siteniz için canonical URL eklemeniz gerekiyor ise, manuel olarak aksiyon almanız gerekecektir.

AYRICA: WordPress Arama Sonuçlarının İndexlenmesini Engelleyelim

WordPress için Otomatik ve Eklentisiz Canonical URL Kodu

Canonical URL meta etiketi oldukça hassas ve kullanımı uzmanlık gerektiren bir etiket olduğu için, dikkatli kullanılması gerekiyor. Ben de bu yüzden, sorunsuz olarak çalışan ve search, 404 ve preview sayfalarında devre dışı kalan ve hiçbir şekilde soru işareti ile başlayan parametreleri de kabul etmeyen bir kod hazırladım. Aşağıdaki kodu, temanızın header.php dosyasındaki head etiketleri içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

"Eğer SEO eklentisi kullanıyorsanız, muhtemelen bu etiket vardır. Ancak benim gibi eklenti kullanmak yerine, her şeyi manuel olarak halletmeye çalışıyorsanız, oldukça faydasını göreceksiniz."

WordPress için Eklentisiz Canonical URL Fonksiyonu

<?php if ( !is_search() && !is_404() && !is_preview() ) { ?>

<link rel="canonical" href="https://www.alanadiniz.uzantisi/<?php echo ( $wp->request ); ?>" />

<?php } ?>

SONUÇ: WordPress'te eklentisiz canonical URL eklemek için yukarıdaki kodu kullanmanız, SEO bazında olası bir problemi meydana getirmeyecektir. Sadece, yukarıdaki kırmızı alandaki domain adresi kısmını kendi sitenize göre güncellemeniz yeterli olacaktır. Başka bir işleme ise gerek bulunmuyor.