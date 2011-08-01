Herhangi bir SEO eklentisi kullanmıyorsanız, WordPress'teki arama formu ile yapılan aramalara ait sayfalar da index alacaktır. Dolayısı ile bu durum birtakım sorunları beraberinde getirebilir. Yani saldırganlar çok fazla kez arama yaparak, bu sayfaların index almasını sağlayıp, sitenizin itibarını düşürmeye çalışabilir.

WordPress Arama Sonuçlarının İndexlenmesini Engelleyelim

Bu yüzden WordPress arama sonuçlarının indexlenmesini engellemek en faydalı tercih olacaktır. Aşağıdaki kodu header.php dosyası içerisindeki head etiketi arasına eklemeniz yeterli olacaktır. İlgili kod sadece site içi arama sonuçları sayfalarınızda aktive olacak olup, ilgili sayfalar ise arama motorları tarafından algılandıktan sonra, artık hiçbir şekilde index almayacaktır.

AYRICA: WordPress'te Bir Bileşeni Yalnızca Ana Sayfada Gösterelim