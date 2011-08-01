WordPress'in en sevdiğim yanı, PHP ile harikalar yaratabilmenin mümkün olmasıdır. Bu durum, birçok detay isteyen kodlamalar için de geçerli. Örneğin, WordPress'te sadece ana sayfada göstermek isteyebilirsiniz, bazı bileşenleri... Bunun için geliştirilen eklentileri ise kullanmaya gerek bile yok. Bu eklentisiz de mümkün. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak, ilgili bileşen veya div kodunu sadece ana sayfada gösterebilmektesiniz. İlgili kodları, temanızdaki dilediğiniz alana (header.php, sidebar.php v.b.) eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress Kullanmak için 5 Ana Sebep

WordPress'te Bir Bileşeni Yalnızca Ana Sayfada Gösterelim

<?php if ( is_front_page() ) { ?>

Kodlarınız buraya gelecektir.

<?php } ?>

Yukarıda yer alan kırmızı alana dilerseniz div kodunuzu, dilerseniz kullandığınız bir bileşen için gerekli olan kodu ekleyebilirsiniz. Böylelikle, ilgili bölüm sadece ana sayfada görüntülenecektir. Hepsi bu kadar...