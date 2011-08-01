Web sitenizde SEO uyumlu kalıcı bağlantı kullanıyorsanız, soru işareti ile başlayan parametreleri indexletmemek pek de zararlı olmaz. Çünkü bazı saldırganlar sitenize yönelik parametre bazlı, arama saldırıları v.b. yapabilmektedir.

URL Parametrelerinin İndexlenmesini robots.txt ile Engelleyelim

Bu parametlerin tümünü veya direkt parametre bazında robots.txt ile engellemek mümkündür. Yani URL'nizde "?ornek=deneme" şeklinde bir parametre var ise, arama motorları bunları indexlemeyecektir. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımlardan hangisi size uygun ise, robots.txt dosyanıza gösterildiği şekilde ekleyebilirsiniz.

AYRICA: WordPress Arama Sonuçlarının İndexlenmesini Engelleyelim

1. Yol: Tüm URL parametrelerini engellemek için aşağıdakini kullanınız.

User-agent: *

Disallow: /*?

2. Yol: Spesifik bir parametreyi engellemek için aşağıdakini kullanınız.

User-agent: *

Disallow: /*?parametre=

Not: Yukarıdaki adımları uygular iken, lütfen dikkatli olunuz. Yanlış bir konfigürasyon, sitenizdeki önemli sayfaların indexlenmemesini beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden nasıl kullanacağınız konusunda bilginiz olsun.