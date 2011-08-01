WordPress'in eski sürümlerinde "?s=" eki ile değil de, "/search/" eki ile arama yapıldığı zaman, Türkçe veya özel karakterlerin çalışmadığını görmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi, aramalarda özel karakterler yeniden biçimlendirildiği için, bu durum da, arama sorgusunun sonuçsuz sayfa döndürmesini beraberinde getiriyor.

AYRICA: WordPress Flash Uploader (Yükleyici) Kapatalım

WordPress Aramalardaki Özel Karakter Sorunu ve Çözümü

Eğer ki WordPress aramalardaki özel karakter sorununu çözmek istiyorsanız, aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterlidir. Bu şekilde, "/search/aşk" şeklinde arama yapıldığı zaman, özel karakterler de desteklenecektir. Faydalı olmasını dilerim.

function livchem_search_filter($s) {

return urldecode($s);

}

add_filter('get_search_query', 'livchem_search_filter');

add_filter('the_search_query', 'livchem_search_filter');

function livchem_query_vars_search_filter($query)

{

if ($query->is_search && !is_admin()) {

$query->query_vars['s'] = urldecode($query->query_vars['s']);

}

return $query;

}

add_action('parse_query', 'livchem_query_vars_search_filter');

Not: Yukarıdaki kodları, eski WordPress sürümü kullanıyorsanız, kullanmak mantıklı olacaktır. Çünkü WordPress'in güncel sürümlerinde, ilgili problem çözüldüğü için, kullanılmasına da gerek bulunmamaktadır.