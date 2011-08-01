Bildiğiniz gibi WordPress'in eski sürümlerinde, hem tarayıcı yükleyicisi hem de flash yükleyicisi bulunur. Tarayıcı yükleyicisi ile bir defada bir tane, flash yükleyicisi ile ise bir defada birden fazla görsel yüklenebiliyor. Ancak artık flash pek kullanılmadığı için, bu iki tane yükleyicinin de aktive olmasının pek bir anlamı yoktur. Dolayısı ile WordPress flash yükleyici kapatmak için, aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, sadece tarayıcı yükleyicisi kullanımda olacaktır.

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WordPress Flash Uploader (Yükleyici) Kapatalım