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WordPress Flash Uploader (Yükleyici) Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:30 - Tarih: 09 Eylül 2020 - Yorum: 0

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WordPress Flash Uploader (Yükleyici) KapatalımBildiğiniz gibi WordPress'in eski sürümlerinde, hem tarayıcı yükleyicisi hem de flash yükleyicisi bulunur. Tarayıcı yükleyicisi ile bir defada bir tane, flash yükleyicisi ile ise bir defada birden fazla görsel yüklenebiliyor. Ancak artık flash pek kullanılmadığı için, bu iki tane yükleyicinin de aktive olmasının pek bir anlamı yoktur. Dolayısı ile WordPress flash yükleyici kapatmak için, aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, sadece tarayıcı yükleyicisi kullanımda olacaktır.

AYRICA: WordPress Aramaları Yazı Başlıkları ile Sınırlandıralım

WordPress Flash Uploader (Yükleyici) Kapatalım

function disable_flash_uploader() {
return false;
}
add_filter( 'flash_uploader', 'disable_flash_uploader', 1 );

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