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Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:10 - Tarih: 09 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?Windows 10'un son sürümü, diğer sürümlere göre oldukça hızlı ve performans içeriyor. Elbette tam verim alabilmek adına SSD kullanmakta da fayda var. Gelelim, konumuza dilerseniz... Windows 10 sürüm numarası öğrenmek isteyebilirsiniz. Kullandığınız Windows 10'un hangi sürümde olduğunu, güncel olup olmadığını anlamanız için bu gerekli olabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek, Windows 10'un sürüm numarasını öğrenme konusunu öğrenebilirsiniz.

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Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle başlat menüsüne tıklayın.

Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

2) Ardından Ayarlar butonuna tıklayın.

Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

3) Sistem bölümüne giriş yapıyoruz.

Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

4) Sol menüdeki Hakkında sekmesine tıklayın.

Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

5) Windows özellikleri başlığı altında sürüm numarasını görebilirsiniz.

Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

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