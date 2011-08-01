Windows 10'un son sürümü, diğer sürümlere göre oldukça hızlı ve performans içeriyor. Elbette tam verim alabilmek adına SSD kullanmakta da fayda var. Gelelim, konumuza dilerseniz... Windows 10 sürüm numarası öğrenmek isteyebilirsiniz. Kullandığınız Windows 10'un hangi sürümde olduğunu, güncel olup olmadığını anlamanız için bu gerekli olabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek, Windows 10'un sürüm numarasını öğrenme konusunu öğrenebilirsiniz.

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Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle başlat menüsüne tıklayın.

2) Ardından Ayarlar butonuna tıklayın.

3) Sistem bölümüne giriş yapıyoruz.

4) Sol menüdeki Hakkında sekmesine tıklayın.

5) Windows özellikleri başlığı altında sürüm numarasını görebilirsiniz.