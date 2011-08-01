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Windows 10 Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:17 - Tarih: 09 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Windows 10 Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?Farklı bir bilgisayardan, kendi bilgisayarınıza dosya alışverişi yapacak iseniz, bunun için Bluetooth açmanız gerekecektir. Peki, Windows 10'da Bluetooth açmak nasıl oluyor, bu konuda herhangi bir bilginiz var mı? Windows 10 Bluetooth açma işlemi oldukça kolay olup, bu şekilde farklı cihazlar ile dosya alışverişi yapabilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de, bluetooth açmak hakkında bilgi edinebilirsiniz. Umarız bilmeyenler için faydalı olur.

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Windows 10 Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle başlat menüsüne tıklayınız.

Windows 10 Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?

2) Ardından ise Ayarlar butonuna tıklayın.

Windows 10 Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?

3) Cihazlar bölümüne giriş yapıyoruz.

Windows 10 Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?

4) Bluetooth seçeneğini Açık konuma getirin.

Windows 10 Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?

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