Farklı bir bilgisayardan, kendi bilgisayarınıza dosya alışverişi yapacak iseniz, bunun için Bluetooth açmanız gerekecektir. Peki, Windows 10'da Bluetooth açmak nasıl oluyor, bu konuda herhangi bir bilginiz var mı? Windows 10 Bluetooth açma işlemi oldukça kolay olup, bu şekilde farklı cihazlar ile dosya alışverişi yapabilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de, bluetooth açmak hakkında bilgi edinebilirsiniz. Umarız bilmeyenler için faydalı olur.

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Windows 10 Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle başlat menüsüne tıklayınız.

2) Ardından ise Ayarlar butonuna tıklayın.

3) Cihazlar bölümüne giriş yapıyoruz.

4) Bluetooth seçeneğini Açık konuma getirin.