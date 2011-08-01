WhatsApp Web, mobil uygulamadaki pek çok özelliği tarayıcı üzerinden de sunuyor. Bunlardan biri de sohbet duvar kağıdını kaldırma seçeneğidir. Bazı kullanıcılar sade bir görünüm tercih ettikleri için sohbet duvar kağıdını kaldırmak isteyebilir. Peki, WhatsApp Web'te sohbet duvar kağıdını nasıl kaldırabilirsiniz? Bu işlemi gerçekleştirmek için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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WhatsApp Web'te Sohbet Duvar Kağıdı Nasıl Kaldırılır?

Öncelikle, WhatsApp Web hesabınıza giriş yapın. Sol alt köşede bulunan "Ayarlar" simgesine tıklayın. Açılan menüdeki "Sohbetler" bölümüne giriş yapın. İlgili sayfada yer alan "Duvar kağıdı" seçeneğine tıklayın. Açılan bölümde yer alan "WhatsApp Çizimleri Ekle" seçeneğini devre dışı bırakarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, bu adımları uygulayarak, sohbet ekranınızda daha sade bir görünüm elde edebilirsiniz. WhatsApp Web kullananlar için bu tür küçük kişiselleştirme ayarlarının, hem kullanım kolaylığı hem de göz konforu açısından oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz.