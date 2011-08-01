WhatsApp Web kullanırken gelen medyaların (fotoğraf, video, belge vb.) bilgisayarınıza otomatik olarak inmesini istemiyorsanız, bu ayarı doğrudan WhatsApp Web üzerinden kapatabilirsiniz. WhatsApp Web'te yer alan "Medyayı otomatik indir" özelliği sayesinde, hangi dosya türlerinin otomatik indirileceğini kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu işlem için aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: WhatsApp Web'te Yazım Denetimi Nasıl Kapatılır?

WhatsApp Web'te Otomatik İndirme Nasıl Kapatılır?

Öncelikle, "WhatsApp Web" hesabınıza giriş yapın. Sol alt köşede bulunan "Ayarlar" simgesine tıklayın. Açılan menüdeki "Sohbetler" bölümüne giriş yapın. Açılan menüdeki "Medyayı otomatik indir" bölümüne giriş yapın. Bu sayfada karşınıza "Fotoğraflar", "Ses dosyaları", "Videolar" ve "Belgeler" gibi medya türleri çıkacak. Otomatik olarak indirilmesini istemediğiniz medya türlerinin yanındaki onay işaretini kaldırarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp Web'te otomatik olarak medya indirmeyi kapatmak, hem depolama alanınızı daha verimli kullanmanızı sağlar hem de istemediğiniz dosyaların bilgisayarınıza inmesini önleyerek güvenliğinizi artırır. Bu özellik sayesinde ortak kullanılan cihazlarda gizlilik riskleri de azaltılmış olacaktır.