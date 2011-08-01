WhatsApp Web, sadece mobil uygulama ile sınırlı kalmadan, tarayıcı üzerinden de medya yükleme kalitesini ayarlama imkânı sunuyor. Bu özellik sayesinde, web sürümünden gönderilen fotoğrafların kalitesini doğrudan belirleyebilir, paylaşımlarınızı ihtiyacınıza göre optimize edebilirsiniz. Özellikle, belge niteliği taşıyan ya da netlik gerektiren görsellerde bu özellik oldukça işe yarayacaktır. Dilerseniz bunun nasıl yapıldığını, hep birlikte öğrenelim.

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WhatsApp Web'te Medya Yükleme Kalitesi Nasıl Değiştirilir?

WhatsApp Web'i tarayıcınızda açın. Sol alt köşedeki "Ayarlar" simgesine tıklayın. Açılan menüdeki "Sohbetler" bölümüne giriş yapın. "Medya yükleme kalitesi" seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada karşınıza "Standart kalite" ve "HD kalitesi" adlı iki seçenek çıkacaktır. Sizin için uygun olan kalite seçeneğini seçerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, gerek Standart kalite seçeneği ile veri tasarrufu yapmak, gerekse HD kalitesi seçeneği ile yüksek netlikte görseller göndermek, tamamen sizin tercihinize bağlı. Üstelik bu ayar her gönderim sırasında da manuel olarak değiştirilebiliyor; böylece ihtiyacınıza göre esnek seçim yapmanız da mümkün hâle gelmektedir.