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WhatsApp Web'te Kişiler Favorilere Nasıl Eklenir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 13:50 - Tarih: 24 Haziran 2025 - Yorum: 0

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WhatsApp WebWhatsApp Web'te sık görüştüğünüz kişilere daha hızlı ulaşmak istiyorsanız, onları favorilerinize eklemek pratik bir çözümdür. Özellikle WhatsApp Web üzerinde, doğrudan “Favorilere Ekle” seçeneği mevcuttur. Bu özellik sayesinde belirli sohbetleri favorilere ekleyerek, daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Bu işlemin nasıl yapıldığını ise hemen aşağıdan öğrenebilirsiniz.

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WhatsApp Web'te Kişiler Favorilere Nasıl Eklenir?

WhatsApp Web'te Kişiler Favorilere Nasıl Eklenir?
  • Öncelikle, WhatsApp Web’i açın.
  • Sol bölümde, favorilere eklemek istediğiniz sohbetin üzerine gelin.
  • Sohbet kutusunun sağ köşesinde çıkan ok simgesine tıklayın.
  • Açılan menüden "Favoriler'e ekle" seçeneğine tıklayın. Bu işlemle seçtiğiniz sohbet favorilerinize eklenir. Böylece o kişiye hızlıca erişebilirsiniz.

Sonuç olarak, WhatsApp Web’te sohbetleri favorilere eklemek oldukça kolaydır. Bu özellik sayesinde, sık iletişim kurduğunuz kişilere tek tıkla ulaşabilir ve sohbetlerinizi daha düzenli bir şekilde yönetebilirsiniz.


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