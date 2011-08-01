WhatsApp Web'te anlık mesajlaşma deneyimini en iyi hâle getirmek için pek çok seçenek bulunuyor. Bu ayarlardan biri de "arka plan senkronizasyonu" seçeneğidir. Bu özellik sayesinde uygulama arka planda çalışarak yeni mesajları anında almanızı sağlar. Peki, WhatsApp Web'te arka plan senkronizasyonu nasıl açılır? Gelin adım adım birlikte inceleyelim.

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WhatsApp Web'te Arka Plan Senkronizasyonu Nasıl Açılır?

Öncelikle, WhatsApp Web hesabınıza giriş yapın. Sol alt köşede bulunan "Ayarlar" simgesine tıklayın. Açılan menüdeki "Bildirimler" bölümüne giriş yapın. Açılan bölümde yer alan "Arka plan senkronizasyonu" seçeneğini aktif ederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp arka plan senkronizasyonu sayesinde bilgisayarınız uyku modundayken bile mesajlarınız zamanında gelir. Yukarıdaki adımlarla bu özelliği kolayca aktif edebilir, iletişimi kesintisiz sürdürebilirsiniz.