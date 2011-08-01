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WhatsApp Web Okundu Bilgisi Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:05 - Tarih: 16 Şubat 2022 - Yorum: 0

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WhatsApp Web Okundu Bilgisi Kapatma Nasıl Yapılır?WhatsApp uygulamasındaki okundu bilgisi default olarak aktive durumdadır. Yani mesajlaştığınız kişi, mesajını okuduğunuzu anlayabilir. Ancak dilerseniz elbette whatsapp okundu bilgisi kapatma mümkün kılınmıştır. Karşı tarafın mesajlarını okuduğunuzu anlamamasını istiyor iseniz, okundu bilgisini kapatmak isteyebilirsiniz. WhatsApp Web okundu bilgisini kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atalım.

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WhatsApp Web Okundu Bilgisi Kapatma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Okundu Bilgisi Kapatmak

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayalım.

WhatsApp Web Okundu Bilgisi Kapatma 1

2) Ardından Gizlilik bölümüne giriş yapalım.

WhatsApp Web Okundu Bilgisi Kapatma 2

3) Okundu bilgisi seçeneğindeki onayı kaldırabiliriz.

WhatsApp Web Okundu Bilgisi Kapatma 3

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, whatsapp web okundu bilgisi kapatma nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi vermiş olduk. Umarız bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir anlatım olmuştur. Bir başka WhatsApp Web ile ilgili içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.


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