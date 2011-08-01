WhatsApp uygulamasındaki okundu bilgisi default olarak aktive durumdadır. Yani mesajlaştığınız kişi, mesajını okuduğunuzu anlayabilir. Ancak dilerseniz elbette whatsapp okundu bilgisi kapatma mümkün kılınmıştır. Karşı tarafın mesajlarını okuduğunuzu anlamamasını istiyor iseniz, okundu bilgisini kapatmak isteyebilirsiniz. WhatsApp Web okundu bilgisini kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atalım.

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WhatsApp Web Okundu Bilgisi Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayalım.

2) Ardından Gizlilik bölümüne giriş yapalım.

3) Okundu bilgisi seçeneğindeki onayı kaldırabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, whatsapp web okundu bilgisi kapatma nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi vermiş olduk. Umarız bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir anlatım olmuştur. Bir başka WhatsApp Web ile ilgili içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.