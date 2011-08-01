WhatsApp rehbere kaydetmeden mesaj göndermek çeşitli uygulamalar ile mümkün kılınmış olabilir. Ancak bu tip uygulamalar beraberinde olasılıkla güvenlik zafiyetini de getirebilmektedir. Bu yüzden WhatsApp ekibi tarafından geliştirilen bir URL söz konusu. Aşağıdaki örnek URL'deki gibi numarasını bildiğiniz ancak telefon rehberinize kaydetmek istemediğiniz kişilere kolaylıkla mesaj gönderebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olacağını umuyoruz.

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WhatsApp Rehbere Kaydetmeden Mesaj Gönderme Yöntemi

https://wa.me/telefon-numarasi

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, rehbere kaydetmeden WhatsApp mesaj gönderme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Eğer siz de bir kimseye mesaj göndermek ancak rehberinize kaydetmek de istemiyorsanız, yukarıdaki bağlantıyı kullanarak mobil veya bilgisayardaki internet tarayıcınız ile pratik bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz.