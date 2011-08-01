Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WhatsApp Rehbere Kaydetmeden Mesaj Gönderme Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:30 - Tarih: 01 Aralık 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WhatsApp Rehbere Kaydetmeden Mesaj GöndermekWhatsApp rehbere kaydetmeden mesaj göndermek çeşitli uygulamalar ile mümkün kılınmış olabilir. Ancak bu tip uygulamalar beraberinde olasılıkla güvenlik zafiyetini de getirebilmektedir. Bu yüzden WhatsApp ekibi tarafından geliştirilen bir URL söz konusu. Aşağıdaki örnek URL'deki gibi numarasını bildiğiniz ancak telefon rehberinize kaydetmek istemediğiniz kişilere kolaylıkla mesaj gönderebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olacağını umuyoruz.

AYRICA: WhatsApp Web Kişi Engelleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Rehbere Kaydetmeden Mesaj Gönderme Yöntemi

Rehbere Kaydetmeden WhatsApp Mesaj Gönderme

https://wa.me/telefon-numarasi

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, rehbere kaydetmeden WhatsApp mesaj gönderme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Eğer siz de bir kimseye mesaj göndermek ancak rehberinize kaydetmek de istemiyorsanız, yukarıdaki bağlantıyı kullanarak mobil veya bilgisayardaki internet tarayıcınız ile pratik bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık