Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WhatsApp Web Belge Gönderme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 24 Mart 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WhatsApp Web Belge Gönderme Nasıl Yapılır?WhatsApp Web ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde sizler için, WhatsApp fotoğraf gönderme ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, WhatsApp belge gönderme nasıl oluyor, bu konuyu öğrenelim dilerseniz. Yani, WhatsApp mesaja belge eklemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, WhatsApp'ta karşı tarafa sohbet içerisinde nasıl belge gönderebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. O zaman hemen ilgili adımları inceleyelim.

AYRICA: WhatsApp Web Durum Görme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Belge Gönderme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili sohbet içerisindeki Ekle adlı butona tıklıyoruz.

WhatsApp Web Belge Gönderme Nasıl Yapılır?

2) Ardından ise hemen Belge adlı butona tıklayalım.

WhatsApp Web Belge Gönderme Nasıl Yapılır?

3) İlgili belgeyi yükledikten sonra, kontrol edelim.

WhatsApp Web Belge Gönderme Nasıl Yapılır?

4) Gönderme butonuna tıklayarak, karşı tarafa gönderim sağlıyoruz.

WhatsApp Web Belge Gönderme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde siz kıymetli ziyaretçilerimiz ile, WhatsApp belge gönderme konusunda bilgi paylaştık. Bu şekilde gerekli olduğunda, WhatsApp ile karşı tarafa belge gönderebilirsiniz. Umarız bilmeyenler için faydalı olmuştur.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık