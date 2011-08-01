WhatsApp Web ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde sizler için, WhatsApp fotoğraf gönderme ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, WhatsApp belge gönderme nasıl oluyor, bu konuyu öğrenelim dilerseniz. Yani, WhatsApp mesaja belge eklemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, WhatsApp'ta karşı tarafa sohbet içerisinde nasıl belge gönderebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. O zaman hemen ilgili adımları inceleyelim.

AYRICA: WhatsApp Web Durum Görme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Belge Gönderme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili sohbet içerisindeki Ekle adlı butona tıklıyoruz.

2) Ardından ise hemen Belge adlı butona tıklayalım.

3) İlgili belgeyi yükledikten sonra, kontrol edelim.

4) Gönderme butonuna tıklayarak, karşı tarafa gönderim sağlıyoruz.

Bu içeriğimizde siz kıymetli ziyaretçilerimiz ile, WhatsApp belge gönderme konusunda bilgi paylaştık. Bu şekilde gerekli olduğunda, WhatsApp ile karşı tarafa belge gönderebilirsiniz. Umarız bilmeyenler için faydalı olmuştur.