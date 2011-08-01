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WhatsApp Web Fotoğraf Gönderme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 08:50 - Tarih: 23 Mart 2021 - Yorum: 0

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WhatsApp Web Fotoğraf Gönderme Nasıl Yapılır?WhatsApp ile ilgili ipuçları aktarmaya ara vermeden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu içeriğimizde, WhatsApp fotoğraf gönderme nasıl oluyor, bu konuya eğiliyor olacağız. Yani WhatsApp mesaja fotoğraf eklemek istiyorsanız, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. WhatsApp Web kullanarak fotoğraf göndermek için, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: WhatsApp Web Emoji Ekleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Fotoğraf Gönderme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili sohbet içerisindeki Ekle adlı butona tıklıyoruz.

WhatsApp Web Fotoğraf Gönderme Nasıl Yapılır?

2) Açılan seçenekler arasındaki Fotoğraflar & Videolar butonuna tıklıyoruz.

WhatsApp Web Fotoğraf Gönderme Nasıl Yapılır?

3) İlgili fotoğrafı yükleyelim ve bir başlık da eklemeyi düşünebiliriz.

WhatsApp Web Fotoğraf Gönderme Nasıl Yapılır?

4) Gönderme butonuna tıklayarak fotoğrafı karşı tarafa gönderebiliriz.

WhatsApp Web Fotoğraf Gönderme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizler için, WhatsApp Web fotoğraf göndermek hakkında bilgi vermeye özen gösterdik. WhatsApp'ta karşı tarafa fotoğraf göndermek istiyorsanız, yukarıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.


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