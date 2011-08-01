WhatsApp ile ilgili ipuçları aktarmaya ara vermeden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu içeriğimizde, WhatsApp fotoğraf gönderme nasıl oluyor, bu konuya eğiliyor olacağız. Yani WhatsApp mesaja fotoğraf eklemek istiyorsanız, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. WhatsApp Web kullanarak fotoğraf göndermek için, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

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WhatsApp Web Fotoğraf Gönderme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili sohbet içerisindeki Ekle adlı butona tıklıyoruz.

2) Açılan seçenekler arasındaki Fotoğraflar & Videolar butonuna tıklıyoruz.

3) İlgili fotoğrafı yükleyelim ve bir başlık da eklemeyi düşünebiliriz.

4) Gönderme butonuna tıklayarak fotoğrafı karşı tarafa gönderebiliriz.

Bu içeriğimizde sizler için, WhatsApp Web fotoğraf göndermek hakkında bilgi vermeye özen gösterdik. WhatsApp'ta karşı tarafa fotoğraf göndermek istiyorsanız, yukarıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.