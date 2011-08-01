WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Kullanılamayacak

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birkaç hafta içerisinde bazı telefon ve sürümlerde artık kullanılamayacak. Teknoloji geliştikçe eski model cihazlarda ve sürümlerde, yazılımı gelişmiş uygulamalar artık kullanılamaz hale geliyor. Bu bağlamda Meta, 24 Ekim’den itibaren, bazı cihaz modellerinin WhatsApp’ı kullanamayacağını açıkladı.

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Açıklamaya göre, Meta, iOS 12’den daha eski sürümlere destek vermeyi bırakacak. 24 Ekim sonrasında, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S ve iPhone 5C modelleri, kullanıcılar, uygulamayı açtıkları anda hata uyarısı alacaklar. Yani bu cihazlardan birisine sahip iseniz, WhatsApp’ı 24 Ekim’e kadar kullanabileceksiniz, sonrasında ise bu mümkün olmayacak.

Android kullanıcıları ise, 4.1 sürümüne ve daha yüksek sürümlere sahip ise, WhatsApp’ı kullanmaya devam edecek.