WhatsApp Grup Sohbetlerinde Profil Fotoğrafları Gösterilecek

Sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılara kolaylık sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İlgili özelliğe göre, bundan sonra grup sohbetlerindeki katılımcıların profil fotoğrafları sohbet penceresinde görünebilir olacak. Sohbet esnasında yalnızca isimlerin ve numaraların gösterildiği grup konuşmalarında, kullanıcı dilerse grup bilgisine erişerek katılımcıların fotoğraflarını görebiliyordu.

Henüz deneme aşamasındaki özellikle beraber artık buna gerek kalmadan, kişiler, gönderilen mesajların kimlere ait olduğunu kolaylıkla görebilmiş olacak. Özelliğin kararlı bir sürümle kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

WhatsApp yalnızca bu özellikle de kalmıyor, Android beta üzerinde test edilen bir diğer özelliğe göre, kullanıcılar silinen mesajları “geri al” butonu ile tekrar aktif edebilecek. Bütün bu özelliklerle WhatsApp, kullanıcılardan tam not alacak gibi görünüyor.