Web siteniz Google Haberler (Google News) kayıtlı ise, bu harika durumu tüm ziyaretçilerinize duyurmak ve daha çok takipçi edinmek adına sitenize bağlantı eklemeyi düşünebilirsiniz. Biz ise oldukça özgün bir görünüme sahip olan bir Google Haberler bölümü hazırladık ve sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

AYRICA: İnternet Sitesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Blogger veya WordPress fark etmeksizin, aşağıdaki kodları web siteniz için kullanabilirsiniz. İlgili kodlar tamamen Responsive uyumludur. Eğer ki görsel genişlikleri temanız ile uyumlu değil ise, ilgili görselleri buraya tıklayarak kendinize uygun olacak şekilde yeniden tasarlayabilirsiniz.

AYRICA: Başarılı Bir Web Sitesi Oluşturma Rehberi

Web Sitemiz için Google Haberler Bölümü Yapalım

<img title="Takip Edin!" src="https://www.teknobeyin.com/dosyalar/2011/08/takipedin.png" alt="Takip Edin!" style="width:100%;margin-top:20px;vertical-align:bottom;margin-bottom:2px" />

<div style="margin-right:2px">

<a href="Bağlantınız" target="_blank"><img title="Google Haberler" src="https://www.teknobeyin.com/dosyalar/2011/08/googlehaberler.png" alt="Google Haberler" style="float:left;width:50%;margin-bottom:20px" /></a>

</div>

<div style="margin-left:2px">

<img title="Google News" src="https://www.teknobeyin.com/dosyalar/2011/08/google-news.png" alt="Google News" style="float:right;width:50%;margin-bottom:20px" />

</div>

<div class="clearfix"></div>



Not: Yukarıdaki kodlarda yer alan kırmızı renkli alanı, kendi Google Haberler bağlantınız ile değiştirmeyi lütfen unutmayınız. Güle güle kullanın...

Örnek Görünüm