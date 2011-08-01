Vivo Y35'in Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Bütçe dostu telefon modelleri ile adını duyuran Vivo, geçenlerde Y30 modelini tanıtmıştı. Şimdi ise, Y serisine eklenecek olan Y35 telefon modelinin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkacak olan telefonun FHD+ çözünürlük, 6,58 inç boyut ve su damlası çentikli LCD ekranla birlikte gelmesi bekleniyor.

Telefonun arkasında, iki adet 2MP ve 50MP olmak üzere üç kamera bulunuyor. Ön yüzünde ise 16MP selfie kamerası yer alıyor.

10W hızlı şarj desteğiyle güçlenen 5.000 mAh pile, sağ çerçeveye eklenmiş parmak izi sensörü eşlik ediyor. Telefon, Android 12 sürümüyle birlikte kullanıcılarına sunulacak. Arkası degrade kaplamalı olan telefon, Bluetooth 5.2 ve çift bant Wi-Fi desteğiyle kutudan çıkacak. Telefonun fiyatı hakkında ise açıklanmış bir bilgi yok.