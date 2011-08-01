Vivo Y30 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Vivo, akıllı telefon pazarında başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Merkezi Çin’de bulunan Vivo, Y serisi telefonlarına yeni bir model daha ekledi. Vivo Y30 5G modeli, uygun bütçeli 5G telefonlarının arasında yerini aldı. Şirket, Tayland'da gerçekleştirdiği tanıtımda, Y30 5G modelinin teknik özelliklerine de değindi.

Vivo Y30 5G Özellikleri ve Fiyatı

İşletim sistemi Dimensity 700 yonga setinden destek alacak olan modelin, 6.51 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana ve 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlüğüne sahip olduğunu belirtelim. Telefon ayrıca Android 12 sürümü ile kullanıma sunulacak.

5.000 mAh pil desteğiyle piyasaya sürülen modelin ön kamerası 8 MP, arkasındaki çift kamera ise 50 MP + 2 MP özelliklerine sahip. Uygun fiyat bütçesiyle kullanıcılarına sunulan Vivo Y30 5G modeli, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla geliyor. Çift SIM desteğine sahip telefonun fiyatı ise 237 dolar olarak belirlenmiş durumda. Renk seçenekleri arasında ise siyah ve mavi tercih edilmiş gibi görünüyor.