Vivaldi Browser'ın son sürümü olan 3.0 ile birlikte gelen birçok yenilik bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise, durum çubuğuna eklenen saat bilgisi. Ancak bilgisayarda da saat bilgisi yer aldığı için, bu özellik pek de gerekli görülmeyebilir. Bu yüzden dilerseniz, Vivaldi saat bilgisi kaldırmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek Vivaldi saat bilgisini gizlemek nasıl oluyor, öğrenebilir ve uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser'ın Önemli Özellikler İçeren 3.0 Sürümü Yayımlandı

Vivaldi Browser Durum Çubuğundaki Saat Bilgisini Gizleyelim