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Vivaldi Browser'ın Önemli Özellikler İçeren 3.0 Sürümü Yayımlandı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:18 - Tarih: 23 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Vivaldi Browser'ın Önemli Özellikler İçeren 3.0 Sürümü YayımlandıKısa bir süre önce, geniş bir ekip tarafından geliştirilen, Chromium altyapısına sahip olan Vivaldi Browser'ın 3.0 numaralı sürümü yayımlandı. İçerisinde birçok iyileştirme barındıran güncelleme ile artık eklentisiz olarak reklam ve izleyici engellemek de mümkün kılınmıştır. Yani artık dahili olarak Vivaldi ile reklamları ve izleyicileri engelleyebiliyoruz. Yeni sürüm ile ilgili changelog listesini ve diğer detayları buraya tıklayarak öğrenebilir, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ise, son sürümün indirme bağlantısına ulaşabilirsiniz.

Vivaldi Browser 3.0 Türkçe İndir

Vivaldi Browser'ın Önemli Özellikler İçeren 3.0 Sürümü Yayımlandı

Adres: Vivaldi Browser (İndir)

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