Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

UpNote'ta "Tabloya Sütun Ekleme" Nasıl Yapılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 13:46 - Tarih: 05 Nisan 2026 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


UpNoteUpNote'ta tablo kullanırken bazen yeni bir başlık eklemek ya da mevcut tabloyu genişletmek isteyebilirsiniz. Özellikle içerik planı, yapılacaklar listesi veya karşılaştırma tablosu hazırlarken ek bir sütun ihtiyacı sıkça ortaya çıkabiliyor. UpNote’ta tabloya sütun eklemek oldukça basit bir işlemdir. Aşağıdaki adımları izleyerek, UpNote'ta tabloya sütun ekleme işlemini hemen öğrenebilirsiniz.

AYRICA: UpNote'ta "Tablo Hücresinin Arka Plan Rengi" Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle sütun eklemek istediğiniz notu açın ve ilgili tabloyu görüntüleyin.

UpNote'ta "Tabloya Sütun Ekleme" Nasıl Yapılır? - 1

2) Tablonun dilediğiniz bir hücresine tıklayın. Hücre seçildiğinde sağ tarafta görünen üç nokta simgesine tıklayın.

UpNote'ta "Tabloya Sütun Ekleme" Nasıl Yapılır? - 2

3) Açılan menüde yer alan "Sütun Ekle" adlı sekmenin üzerine gelin.

UpNote'ta "Tabloya Sütun Ekleme" Nasıl Yapılır? - 3

4) Seçenekler içinde yer alan "Sol" veya "Sağ" sekmesine tıklayarak, dilediğiniz tarafa yeni bir sütun ekleyebilirsiniz.

UpNote'ta "Tabloya Sütun Ekleme" Nasıl Yapılır? - 4

5) Eklediğiniz yeni sütun doğrultusunda, tablonuz genişlemiş olacaktır.

UpNote'ta "Tabloya Sütun Ekleme" Nasıl Yapılır? - 5

Sonuç olarak, UpNote'ta tabloya sütun eklemek birkaç kolay adımla yapılabilmektedir. Tablolarınızı ihtiyaçlarınıza göre genişleterek, notlarınızı daha işlevsel hâle getirebilir ve çalışma düzeninizi daha verimli bir noktaya taşıyabilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık