UpNote'ta "Tabloya Satır Ekleme" Nasıl Yapılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 13:53 - Tarih: 06 Nisan 2026 - Yorum: 0

UpNoteUpNote, tablo düzenleme konusunda oldukça pratik bir deneyim sunuyor. Notlarınızı daha düzenli hâle getirmek için tablo kullanıyorsanız, zamanla yeni bilgiler eklemek isteyebilirsiniz. Özellikle ders notu tutarken yeni bir konu başlığı eklemek, proje takibinde yeni bir görev satırı açmak ya da bütçe tablosuna yeni bir harcama kalemi girmek istediğinizde tabloya yeni satır ekleme ihtiyacı sıkça ortaya çıkabiliyor. Bu yazımızda, UpNote’ta mevcut bir tabloya nasıl hızlıca satır ekleyebileceğimizi adım adım öğreneceğiz.

AYRICA: UpNote'ta "Tabloya Sütun Ekleme" Nasıl Yapılır?

UpNote'ta "Tabloya Satır Ekleme" Nasıl Yapılır?

UpNote'ta "Tabloya Satır Ekleme" Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle hangi notunuzda yer alıyorsa, yeni satır eklemek istediğiniz ilgili tablonuzu görüntüleyin.

UpNote'ta "Tabloya Satır Ekleme" Nasıl Yapılır? - 1

2) Ardından yeni bir satır eklemek istediğiniz tablonun herhangi bir hücresine tıklayın. Hücre seçildiğinde sağ tarafta görünen üç nokta simgesine tıklayın.

UpNote'ta "Tabloya Satır Ekleme" Nasıl Yapılır? - 2

3) Açılan menüde yer alan "Satır Ekle" adlı sekmenin üzerine gelin.

UpNote'ta "Tabloya Satır Ekleme" Nasıl Yapılır? - 3

4) Seçenekler içinde yer alan "Üst" veya "Alt" sekmesine tıklayarak, dilediğiniz tarafa yeni bir sütun ekleyebilirsiniz. İhtiyacınıza göre mevcut satırın üstüne ya da altına yeni bir satır ekleyebilirsiniz.

UpNote'ta "Tabloya Satır Ekleme" Nasıl Yapılır? - 4

5) Seçimi yaptığınız anda tabloda oluşan yeni satırı düzenlemeye başlayabilirsiniz.

UpNote'ta "Tabloya Satır Ekleme" Nasıl Yapılır? - 5

UpNote’ta tabloya satır ekleme işlemi, notlarınızı büyütürken düzeninizi de korumanızı sağlar. Küçük gibi görünen bu özellik sayesinde tablolarınızı baştan oluşturmak zorunda kalmaz, mevcut yapıyı bozmadan genişletmeye devam edebilirsiniz. Özellikle aktif not tutanlar için bu pratik adım, çalışma sürecini hem hızlandırır hem de daha verimli hâle getirir.


