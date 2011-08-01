Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

UpNote'ta Not İçerisine "Tarih" Nasıl Eklenir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 13:53 - Tarih: 08 Nisan 2026 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


UpNoteUpNote kullanırken notların içine hızlı bir şekilde tarih eklemek isteyebilirsiniz. Özellikle günlük tutarken, toplantı notu alırken ya da belirli bir günü referans göstermek gerektiğinde tarih ekleme özelliği işleri oldukça kolaylaştırır. UpNote’ta bunu yapmak oldukça kolay bir işlem olup, aşağıdaki adımları izleyerek UpNote'ta tarih ekleme nasıl yapılıyor, hemen öğrenebilirsiniz.

UpNote'ta Not İçerisine "Tarih" Nasıl Eklenir?

UpNote'ta Not İçerisine "Tarih" Nasıl Eklenir?

1) İçerisine tarih eklemek istediğiniz notunuzu açın. Ardından tarih eklemek istediğiniz alana tıklayın.

UpNote'ta Not İçerisine "Tarih" Nasıl Eklenir? - 1

2) Alt kısımda yer alan biçimlendirme menüsündeki "Ekle" simgesine tıklayın.

UpNote'ta Not İçerisine "Tarih" Nasıl Eklenir? - 2

3) Açılan menüdeki "Tarih Ekle" seçeneğinin üzerine gelin.

UpNote'ta Not İçerisine "Tarih" Nasıl Eklenir? - 3

4) Seçenekler arasından dilediğiniz tarih seçeğinin üzerine tıklayarak, notunuza tarih ekleyebilirsiniz.

UpNote'ta Not İçerisine "Tarih" Nasıl Eklenir? - 4

5) Seçimi yaptıktan sonra günün tarihi otomatik olarak not içerisine eklenmiş olacaktır.

UpNote'ta Not İçerisine "Tarih" Nasıl Eklenir? - 5

Kısacası, UpNote’ta tarih eklemek küçük gibi görünse de düzen ve takip açısından oldukça işlevsel bir detaydır. Düzenli not tutan herkes için kullanılması gereken oldukça pratik bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık