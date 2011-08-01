UpNote uygulaması ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Zaman zaman notlardaki bazı metinleri değiştirmek gerekebiliyor. Uzun notlarda tek tek düzenleme yapmak ise vakit kaybına dönüşebilmektedir. UpNote ise, metin değiştirme özelliği sayesinde bu süreci oldukça pratik hâle getiriyor. Bu yazımızda, UpNote’ta metin değiştirme işlemini adım adım nasıl yapabileceğinizi sade ve anlaşılır şekilde anlatacağız.

UpNote'ta "Metin Değiştirme" Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle metin değişikliği yapmak istediğiniz notu açın.

2) Klavyeden Command + F (Mac) ya da CTRL + F (Windows) kısayolunu kullanarak arama çubuğunu aktif hâle getirin.

3) Açılan arama alanına değiştirmek istediğiniz kelimeyi veya cümleyi yazın. UpNote, not içindeki eşleşmeleri vurgulayacaktır.

4) Arama alanının solunda yer alan büyüteç ikonuna tıklayın ve seçenekler arasındaki "Değiştir" seçeneğini seçin.

5) Arama alanında açılan "Şununla değiştir..." adlı kutucuğa yeni kelimeyi veya cümleyi yazın.

6) Metinleri tek tek değiştirmek için sağ tarafta yer alan "Değiştir" butonuna tıklayabilirsiniz. Tümünü aynı anda değiştirmek için ise “Hepsi” seçeneğini tercih edebilirsiniz.

7) Bu adımlardan sonra seçtiğiniz kelime veya cümle, not içerisinde belirlediğiniz yeni metinle değiştirilmiş olacaktır.

Sonuç olarak, UpNote’ta metin değiştirme özelliği, uzun notları düzenlerken ciddi zaman kazandırır. Metinlerde tek tek düzenleme yapmak yerine toplu değişiklik yapabilmek, özellikle düzenli not tutan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacaktır.