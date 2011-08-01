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Twitter Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:17 - Tarih: 24 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Twitter Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?Twitter'ı aktif olarak kullanıyorsanız eğer, sürekli bir yerlerden bildirim geliyor olabilir. Dolayısı ile bu bildirimler için bir filtreleme yapabilmeniz mümkün kılınmıştır. Yani Twitter'da bildirimleri sessize almak elbette mümkün bir olay. Aşağıdaki adımları izleyerek ve dilediğiniz seçeneklere de onay vererek, hangi bildirimleri sessize alabileceğinizi belirleyebilirsiniz. Hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Twitter'da Tweet Sabitleme Nasıl Yapılır?

Twitter Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Daha fazla butonuna tıklıyoruz.

Twitter Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayalım.

Twitter Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

3) Bildirimler > Gelişmiş filtreler bölümüne girelim.

Twitter Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

4) Dilediğiniz seçeneklere onay vererek işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Twitter Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, twitter bildirimleri sessize almak nasıl oluyor, bu konuyu öğrenmiş olduk. Bu yöndeki adımları uygulayarak, belirlediğiniz filtreler çerçevesinde, ilgili bildirimleri sessize alabilmeniz mümkün olmaktadır.

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