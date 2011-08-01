Twitter'ı aktif olarak kullanıyorsanız eğer, sürekli bir yerlerden bildirim geliyor olabilir. Dolayısı ile bu bildirimler için bir filtreleme yapabilmeniz mümkün kılınmıştır. Yani Twitter'da bildirimleri sessize almak elbette mümkün bir olay. Aşağıdaki adımları izleyerek ve dilediğiniz seçeneklere de onay vererek, hangi bildirimleri sessize alabileceğinizi belirleyebilirsiniz. Hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Twitter'da Tweet Sabitleme Nasıl Yapılır?

Twitter Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Daha fazla butonuna tıklıyoruz.

2) Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayalım.

3) Bildirimler > Gelişmiş filtreler bölümüne girelim.

4) Dilediğiniz seçeneklere onay vererek işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde, twitter bildirimleri sessize almak nasıl oluyor, bu konuyu öğrenmiş olduk. Bu yöndeki adımları uygulayarak, belirlediğiniz filtreler çerçevesinde, ilgili bildirimleri sessize alabilmeniz mümkün olmaktadır.