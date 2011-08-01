Tumblr, ilk olarak David Karp tarafından 2007 senesinde kurulan bir sosyal medya plâtformu olarak tanımlanabilir. Bir mikroblog servisi olduğu da dile getirilebilir. Kurulduğu ilk günden bu yana yükselişi devam etmiştir. 2013 senesinde ise Yahoo tarafından 1.1 milyar dolâra satın alınmıştır. Geliştirmelere devam eden Tumblr, özellikle sade ve anlaşılabilir yapısı ile birçok gencin gözde plâtformu hâline gelmeyi başardı. Bu içeriğimizde ise sizlerle birlikte tumblr nedir ve tumblr ne işe yarar gibi soruları yanıtlamaya çalışıyor olacağız.

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Tumblr Nedir? Ne İşe Yarar? Kuruluş Hikâyesi

Tumblr'ı salt sosyal medya plâtformu olarak tanımlamak yeterli olmaz. Ancak bir blog servisi de değil. Daha çok, kısa metinler ile insanların kendisini ifade edebildiği ve bilhassa GIF (hareketli resimler) üzerine paylaşımların yer aldığı bir internet sitesi olduğunu dile getirebiliriz.

Geçmişte yetişkinlere yönelik içerikler serbest olduğu için, etkileşim sayısı da bir o kadar fazla idi. Ancak alınan karar ile yetişkinliklere yönelik içerikler yasaklanınca, bu sayı da düşmeye başladı demek yanlış olmayacaktır.

En çok kullanıcısı ABD üzerinden olan Tumblr'ın gelir elde ettiği en büyük alan, temalar denilebilir. Çünkü kullanıcılar premium seviye temaları almak için ücret ödemek zorundadır. Genellikle sanat, çizim, kültür üzerine blogların bulunduğu Tumblr, ülkemizde de sıklıkla kullanılan bir sosyal medya sitesi diyebiliriz.

Tumblr, 2019'da Automattic firması tarafından (WordPress'in de ana şirketi) 3 milyon dolârdan daha az bir miktara satın alınmıştır.

Bu içeriğimizde sizlerle tumblr nedir ve tumblr kuruluş hikâyesi üzerine bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Belki eskisi kadar aktif olmasa da, hâlâ milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yaptığı için Tumblr, Automattic ile birlikte gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Peki siz Tumblr kullanıyor musunuz ve Tumblr'ın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum gönderebilirsiniz.