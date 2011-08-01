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Tumblr Karanlık Mod (Dark Mode) Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:50 - Tarih: 03 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Tumblr Karanlık Mod (Dark Mode) Açma Nasıl Yapılır?Kısa bir süre önce Tumblr'ın yönetim panelinin tasarımı değişti. Artık daha pratik ve sade bir görünüm sunan Tumblr, sonunda herkesin bir süredir beklediği karanlık mod özelliğine de sahip durumda. Yani artık sadece bir tıklama ile Tumblr karanlık mod açmak mümkün kılındı. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de, Tumblr için dark mode dediğimiz olayı yani özelliği aktive edebilirsiniz.

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Tumblr Karanlık Mod (Dark Mode) Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle kullanıcı butonuna tıklayın.

Tumblr Karanlık Mod (Dark Mode) Açma Nasıl Yapılır?

2) Paleti Değiştir butonu ile Karanlık Mod seçeğini seçebilirsiniz.

Tumblr Karanlık Mod (Dark Mode) Açma Nasıl Yapılır?

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