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The Mandalorian'ın 3. Sezonundan Fragman Paylaşıldı

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 16:35 - Tarih: 12 Eylül 2022 - Yorum: 0

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The MandalorianDisney’in D23 etkinliği kapsamında birçok dizi ve filmle ilgili gelişmeler paylaşıldı. Bu bağlamda, heyecanla beklenen dizi, The Mandalorian’ın 3. sezonundan bir fragman yayınlandı. Disney Plus’un, Star Wars evrenine ait dizi, yayınlandığı iki sezonla, milyonların beğenisini kazanmıştı.

AYRICA: Star Wars Dizisi Andor'dan Yeni Bir Fragman Geldi

The Mandalorian 3. Sezon Fragman İzle

İkinci sezonun bitişi ile izleyiciler, The Mandalorian’da yaşanacak gelişmeleri oldukça merak ediyor. Ancak, dizinin yeni sezonunu izlemek için, ne yazık ki, 2023’ün şubat ayını beklememiz gerekiyor.

The Mandalorian’ın, 3. sezonuna ait yayınlanan fragmanı ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Mandalorian 3. Sezon Fragman İzle


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