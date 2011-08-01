Star Wars Dizisi Andor'dan Yeni Bir Fragman Geldi

Disney’in D23 etkinliğinde Star Wars dizisi Andor’a da yer verildi. 2016 Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi filminin, 5 yıl öncesini konu alacak olan Disney Plus dizisi, Andor’dan, gösterime girmesine az bir süre kala, yeni bir fragman daha paylaşıldı.

2016 Rouge One filmindeki Cassian Andor karakterinin hikâyesinin anlatılacağı dizide, Cassian Andor karakterine, yine Diego Luna hayat verecek. Dizi, 21 Eylül’de, Disney Plus’ta gösterime girecek.

İlk sezonun, 12 bölümden oluşacağı Andor’un yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Andor Fragman İzle