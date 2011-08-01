Telegram ile ilgili faydalı ipuçları kaleme aldığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu zamana kadar birçok faydalı Telegram içeriğini siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmış olduk. Şimdi ise, Telegram oturum kapatmak nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bilgisayarınızı birden fazla kişi kullanıyor ise, güvenliğiniz için, Telegram çıkış yapmak elzem olabilmektedir. Telegram'dan çıkış yapmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Telegram Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar adlı butona tıklayalım.

2) Akabinde sağ üstteki Düzenle bağlantısına tıklayalım.

3) En altta yer alan Oturumu Kapat bağlantısına tıklamamız yeterlidir.

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram oturum kapatma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istedik. Güvenliğiniz için, gerekli olan durumlarda, Telegram hesabınızdan, yukarıdaki adımlar doğrultusunda çıkış yapabilirsiniz.