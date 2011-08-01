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Telegram Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:00 - Tarih: 07 Nisan 2021 - Yorum: 0

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Telegram Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?Telegram ile ilgili faydalı ipuçları kaleme aldığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu zamana kadar birçok faydalı Telegram içeriğini siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmış olduk. Şimdi ise, Telegram oturum kapatmak nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bilgisayarınızı birden fazla kişi kullanıyor ise, güvenliğiniz için, Telegram çıkış yapmak elzem olabilmektedir. Telegram'dan çıkış yapmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Telegram Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Telegram Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar adlı butona tıklayalım.

Telegram Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Akabinde sağ üstteki Düzenle bağlantısına tıklayalım.

Telegram Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

3) En altta yer alan Oturumu Kapat bağlantısına tıklamamız yeterlidir.

Telegram Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram oturum kapatma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istedik. Güvenliğiniz için, gerekli olan durumlarda, Telegram hesabınızdan, yukarıdaki adımlar doğrultusunda çıkış yapabilirsiniz.


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