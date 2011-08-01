Teknobeyin Cebinde uygulaması ardından, siz değerli ziyaretçilerimiz için, yeni bir Android uygulaması daha hazırladık. Teknobeyin ekibi olarak motivasyon olgusuna oldukça önem veriyoruz. Dolayısı ile sizlerin de, her gün daha çok motive olabilmesi için, Teknobeyin Motivasyon adlı bir uygulama yaratmış bulunmaktayız. İçerisinde 150 adet motivasyon sözü bulunan uygulamamızı, cihazınıza kurduktan sonra, sürekli yana kaydırıp, ilgili motivasyon sözlerini görüntülemeye başlayabilirsiniz.

AYRICA: En İyi Motivasyon Sözleri, Motive Edici Sözler

Teknobeyin Motivasyon Uygulaması Android için Yayımlandı

Canınız sıkıldığında, motivasyonunuz kırıldığında ve kendinizi daha güçlü hissetmeniz gerektiğinde, ilgili motivasyon sözlerine göz atarak, kendinizi toparlayabilirsiniz. Umarız uygulamamızı beğenirsiniz, biz çok severek yaptık.

Adres: Teknobeyin Motivasyon (Google Play)