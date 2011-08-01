Seneler önce bu yola çıktığımda, işlerin bu hâle geleceğini kestiremezdim belki de... Bir blog olarak çıktığımız bu yolda, +10 bin içerik sayısını çoktan geride bıraktık ve onlarca hatta yüzlerce firma ve kişinin reklâmını yapmayı, işbirliği sağlamayı başardık. Sizler için ekip olarak, düzenli olarak içerikler paylaştık ve günlerden yine 9 Kasım geldi... Bugün hayâllerimin projesi, bizim en değerli sitemiz ve bizi asla yalnız bırakmayan, bu sektörde ekmek yememize vesile olan Teknobeyin.com adlı internet sitesi 12 yaşında. Aslında klişe kelimeler kullanmaktan nefret ediyorum. Ancak iyi ki Teknobeyin adlı bir projeye başlamışım diyorum. Çünkü bu projede 10 sene önce yazdığım kodlar hâlâ geçerliliğini koruyor. Ek olarak ise yaptığımız onlarca şifreleme ile de web sitemizin güvenliğini pekiştirmeye devam ediyoruz.

Kutlu Olsun: Teknobeyin ile Geçen 12 Sene!

Son olarak, benimle birlikte, Teknobeyin'e emek veren, hatta benden çok emek veren tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu yazıyı biraz daha kişisel yazıyorum. Çünkü Teknobeyin adı benim için duygusal olarak da bir öneme sahip. Seneler önce başladığım yolculukta, her zaman piksel piksel emek verdiğim projenin, hâlâ devamlılığını koruması ve bunu ekip olarak başarmış olmak, doğru bir ekibe sahip olduğumuzun göstergesi olsa gerek. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın, Teknobeyin! Her zaman, bizimle ol ve öyle kal.