Bugün Teknobeyin ailesi olarak bizim için çok özel bir gün. 9 Kasım 2010'da çıktığımız bu yolculukta, tam 14 yıl boyunca siz değerli okurlarımızla birlikte teknolojinin heyecan verici dünyasını keşfetme şansı yakaladık. Bu süreç ise, sadece bir web sitesi değil, bir tutku projesi olarak başlayan Teknobeyin’in büyüyüp, binlerce içeriğe sahip olmasını sağladı. Buna tanıklık etmek ise bizim için onore ediciydi.

Teknoloji, internet, mobil ve oyun haberleri konulu içeriklerimizin yanı sıra, zaman içinde yalnızca içerik üretmedik; internette var olduğumuz seneler boyunca, güncel içerik üretmenin de ne kadar büyük bir irade gerektirdiğini anlamış olduk. Yeni yaşımızda, ilk günkü heyecanımızla daha iyiye, daha yenilikçi olana ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Teknoloji dünyasının sınırlarını keşfetmek, bilgi paylaşımını artırmak ve her zaman güvenilir bir teknoloji sitesi olmak adına da çalışmaya elbette devam edeceğiz.

Yıllar boyunca devam eden bu yolcuğumuzda, bizi takip eden herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Nice yıllara Teknobeyin! İyi ki doğdun...