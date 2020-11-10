Havanın gündüz karardığı gündür, 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Türk Ulusu, sana ve silah arkadaşlarına minnettardır. Varlığın için her zaman teşekkürü bir borç biliriz.

10 Kasım - Havanın Gündüz Karardığı Gün!

"Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."