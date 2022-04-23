Dünyada çocuklarına bayram hediye eden tek lider Atatürk’ün çocuklarıyız! "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yılı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet, ona gözü gibi bakacak nesillere emanet.