Dünyada çocuklarına bayram hediye eden tek lider Atatürk’ün çocuklarıyız! "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yılı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet, ona gözü gibi bakacak nesillere emanet.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:14 - Tarih: 23 Nisan 2022 - Yorum: 0
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