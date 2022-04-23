Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:14 - Tarih: 23 Nisan 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Mustafa Kemal AtatürkDünyada çocuklarına bayram hediye eden tek lider Atatürk’ün çocuklarıyız! "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yılı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet, ona gözü gibi bakacak nesillere emanet.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık