Ömrünü milletine adayan, kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkılmasını öğütleyen, İstiklâl mücadelemizin başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa göçünün 84. yılında bir kez daha özlemle ve minnetle yâd ediyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz... Varlığın için her zaman teşekkürü bir borç biliriz.
Unutmayacağız... 10 Kasım!
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:48 - Tarih: 10 Kasım 2022 - Yorum: 0
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