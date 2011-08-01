Teknobeyin olarak 10 senedir aralıksız yayın hayatımıza devam ediyoruz. Akabinde, günlük olarak web sitemizi ziyaret eden binlerce kişinin çoğu ise mobil ile erişim sağlıyor. Zaten bu yüzden de, %100 responsive bir tasarıma sahibiz.

Teknobeyin Cebinde Uygulaması Google Play'de Yerini Aldı

Siz değerli ziyaretçilerimiz için, oldukça sade ve işini son derece iyi yapan bir Android uygulaması geliştirdik. Artık Teknobeyin.com'a tarayıcınıza erişim sağladıktan sonra ulaşmak yerine, uygulamamızı kurduktan sonra, uygulama ikonuna tıklayarak, direkt erişim sağlayabileceksiniz. Uygulamamızın boyutu oldukça düşük olup, resmi olarak da Google Play'de yayımlanmaktadır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, cihazınıza kurulum sağlayabilirsiniz.

Adres: Teknobeyin Cebinde (Google Play)