Birçoğumuz bazı fotoğraflardaki arka planları direkt olarak kaldırmak istiyoruz. Ancak manuel seçim yaparak arka plan kaldırmak biraz zor ve tam sonuç vermeyebiliyor. Bu yüzden sizlerle, düzenli güncelleme alan ve yapay zekâ konusunda da başarılı bir uygulama olan, macOS için geliştirilen Pixelmator Pro'daki yeni bir özellikten bahsetmek istiyoruz. Pixelmator Pro tahmin edebileceğiniz gibi ücretli bir uygulama. Ancak içerisinde barındırdığı özellikler göz önüne alındığında, kesinlikle fiyatını da hak eden bir program. Aşağıdaki adımları izleyerek, tek tıkla arka plan silme işlemi nasıl oluyor, bu yönde bilgi edinebilir ve hemen uygulamayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: Yapay Zekâ ile Fotoğraf Netleştirme Yöntemi

Tek Tıkla Arka Plan Silme Yöntemi (Pixelmator Pro)

1) Arka planını silmek istediğimiz fotoğrafı açıyoruz.

2) Edit > Remove Background sekmesine bir kere tıklıyoruz.

3) Biraz bekledikten sonra sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu içeriğimizde sizlere, Apple macOS için geliştirilen Pixelmator Pro uygulaması ile nasıl tek tıkla arka plan kaldırma yapılabileceğini göstermiş olduk. Eğer bir MAC cihazınız mevcut ise, fotoğraf düzenleme işlemleriniz için kesinlikle Pixelmator Pro uygulamasını kullanmanızı tavsiye edebiliriz.