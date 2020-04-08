Statik (Sabit) IP Adresi Kullanılan Modem için Güvenlik Önlemleri

Bildiğiniz üzere IP adresi olarak hem dinamik hem de statik iki kavram söz konusudur. Dinamik değişken, sabit ise statiktir. Bugün de sizlerle, hem modem için güvenlik önlemleri üzerine hem de sabit IP adresi kullanımına yönelik güvenlik adına neler yapılabileceğini paylaşmak istiyoruz. Sabit IP adresi kullanmak daha stabil ve temiz bir bağlantı deneyimi sağlayabilir. Ancak güvenlik bazında daha çok dikkat etmek gerekir. Çünkü konumunuz sabit olduğu için, yani IP adresiniz değişmeyeceğinden ötürü, dikkatli olmak gerekiyor. Dilerseniz hemen modem güvenliği için neler yapılabileceğini birlikte inceleyelim.

AYRICA: ASUS DSL-AC750 Modem MAC Filtreleme Nasıl Yapılır?

Modem Güvenlik Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Şifrenizi Oldukça Güçlü Oluşturun: Modeminize kimsenin giriş bazında saldırı yapamaması ve ulaşamaması, bağlanamaması adına şifrenizi güçlü oluşturmanız faydalı olacaktır. Kolay ezberlenebilen veya tahmin edilebilen bir şifre yerine, sadece kendinizin tahmin edebileceği zor bir şifre belirlemeniz, modem güvenliği için oldukça önem arz etmektedir.

2) Güvenlik Duvarını Mutlaka Etkinleştirin: Birçok modemin ayar sayfasında standart gelen bir güvenlik duvarı bulunur. Bu güvenlik duvarı ile olası saldırıların da önüne geçebilirsiniz. Dolayısı ile modeminize bağlanıp, mevcut güvenlik duvarı özelliğini etkinleştirmenizde fayda bulunuyor.

Not: Bazı modem arayüzlerinde modemi etkisizleştirmek için yapılan saldırıları önlemek adına "DoS koruması" adında bir özellik daha bulunur ve bu özelliği konfigüre etmenize gerek kalmadan, sadece aktif edebilme olanağı sağlanır. Eğer ki modem arayüzü içerisinde bu tip bir özellik görüyor iseniz, aktif etmenizi tavsiye ederiz.

3) SSID Gizleme ile Wi-Fi Koruması Sağlayın: Modeminizin güvenliği için, mevcut Wi-Fi adınızı gizli tutmanız yani SSID gizlemek oldukça faydalı olacaktır. Böyle olunca, Wi-Fi adınızı bilmeden giriş yapılamayacaktır. Bu yüzden, modem arayüzüne bağlanıp, SSID gizleme özelliğini aktive edin.

4) Modem Yazılımınızı Güncel Tutun: Modem arayüzüne bağlandıktan sonra, karşınıza birtakım güncellemeler çıkabilir. Üşenip, bu güncellemeleri görmezden gelmemenizde fayda var. Çünkü modem yazılımı ne kadar güncel olur ise, o kadar iyi olacaktır. Bu güncellemeler içerisinde hem performans hem de güvenlik bazında iyileştirmeler olabilmektedir.

5) Modeminiz için MAC Filtreleme Yapın: Sabit IP adresinizi, sunucunuza erişim için tanımlamış olabilirsiniz. Eğer ki bir saldırgan modeminize bağlanır ise sabit IP adresinize de erişim sağlayabilir ve firewall ile sabit IP adresinizi tanımladığınız sunucu portlarınıza daha kolay girebilecektir. Bu yüzden, modem mac filtreleme çok faydalı bir özelliktir. Bu şekilde ise modeminize, belirlenen cihazlar haricinde hiçbir cihaz bağlanamayacaktır.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, modem güvenlik ayarları için bilinmesi gereken bazı önerileri sizler için derledik. Özellikle statik IP adresi kullanıyor iseniz, daha çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Olası bir saldırı durumu ile karşılaşmamak adına da ilgili önerilerimizi dikkate almanızı öneriyoruz.