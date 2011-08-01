SSL Sertifikanızda Bir Sorun mu Var? Kontrol Edin!

Web siteniz için SSL sertifikası kullanmaya başladınız... Ancak nedense, sürekli olarak "Güvenli değil" uyarısı mı alıyorsunuz? Veya bazı sayfalarda sorun yok iken, bazı sayfalarda Mixed Content dediğimiz problem ile mi karşılaşıyorsunuz? İşte tüm bu durumlar için, geliştirilmiş olan bir uygulama var. Why No Padlock adlı uygulama ile, web sitenizde kullandığınız SSL sertifikanızın sağlığını ücretsiz ve kolay bir şekilde analiz edebilirsiniz. Buraya tıklayarak ilgili web sitesine giderek, ilgili kutucuğa web sitenizin tam URL'sini girin. Ardından ise Test Page adlı butona tıklayarak biraz bekleyin. Kullandığınız SSL sertifikası ile ilgili bir problem olup olmadığı yönünde bilgilendirme karşınıza çıkacaktır.