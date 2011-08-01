Milyonlarca web sitesi SSL sertifikası kullanıyor. Ancak yine de bu web sitelerinin bazılarında "Güvenli değil" uyarısı ile karşılaşabiliyoruz. İşte bunun en temel sebebi, Mixed Content dediğimiz problemden kaynaklanıyor. Mixed Content nedir diyecek olursak, HTTPS kullanan bir web sitesinde, eğer ki HTTP olarak .css veya .js ya da görsel dosyalar çekiliyor ise, tarayıcı bu uyarıyı verebilmektedir.

AYRICA: SSL Sertifikanızın Güvenilirliğini Analiz Edin

Mixed Content Nedir? Neden Dikkat Edilmelidir?

Dolayısı ile Mixed Content uyarısından korunmak için, tüm kaynakların HTTPS ile çekilmesini sağlamanız gerekmektedir. Görsel dosyasının bir tanesi bile, HTTP ile başlar ise, bu uyarı tekrar çıkabiliyor. Bu yüzden SEO faktörünü ve Google sıralamalarını da göz önüne alarak, dikkat etmenizde fayda bulunmaktadır. Aksi durumda, sıralamalarınız olumsuz etkilenebilir.