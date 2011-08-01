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SSL Sertifikanızın Güvenilirliğini Analiz Edin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:40 - Tarih: 03 Şubat 2020 - Yorum: 0

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SSL Sertifikanızın Güvenilirliğini Analiz EdinBir önceki içeriğimizde, sunucunuzun hangi TLS versiyonlarını desteklediğini öğrenebilmeniz için önemli bir kaynak paylaşmıştık. Şimdi ise, SSL sertifikanızın güvenilirliğini ölçebilmeniz için faydalı bir kaynak daha paylaşmak istiyoruz. SSL Labs tarafından geliştirilen bu araç ile, kullandığınız SSL sertifikası ile ilgili birçok detayı öğrenebiliyor ve güvenlik bazında bir sorun olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra Hostname adlı kutucuğa web sitenizin tam URL'sini girin ve Submit butonu ile ilerleyin. Biraz vakit alacaktır ancak bekledikten sonra, karşınıza tüm sonuçlar çıkacaktır.

Adres: SSL Server Test

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