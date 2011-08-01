Web siteniz için SSL kullanmaya başladı iseniz, sitenizin eski ve yeni birçok tarayıcıda, mobil cihazlarda erişilebilir olması gerektiğini de biliyor olmalısınız. Sunucunuzda TLS versiyonlarından birisi pasif konumda ise, bu durum erişim problemi yaratabilir. Eski mobil cihazlar ile de uyumluluk için sunucunuzun TLS 1.0, TLS 1.1 ve TLS 1.2 gibi versiyonları da desteklemesi gerekmektedir.

Sunucunuz Hangi TLS Versiyonlarını Destekliyor?

Peki, sunucunuzun hangi TLS versiyonlarını desteklediğini nasıl öğrenebilirsiniz? Aşağıdaki bağlantıya giderek, sitenizin tam URL'sini girin ve "Test now" adlı butona tıklayın. Biraz bekledikten sonra, ilgili sonuçlar karşınıza çıkacaktır. Örnek bir sonucu da aşağıda paylaşıyoruz.

Adres: TLS Checker (İngilizce)