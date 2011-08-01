Spotify'ın masaüstü uygulamasında, pencere alanınızın ihtiyacına göre arayüzün görüntüleme boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu işlem, yakınlaştırma seviyesi olarak adlandırılır ve özellikle ekranınızdaki yazıları veya liste görünümlerini daha okunabilir kılmak için kullanılır. Spotify, bu işlem için pratik bir seçenek sunuyor.

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Spotify'da "Yakınlaştırma Seviyesi" Nasıl Değiştirilir?

Spotify uygulamasını açın. Sağ üstten Profil > Ayarlar yolunu izleyin. Yakınlaştırma seviyesi bölümüne gelin. İlgili bölümde yer alan Kompakt, Varsayılan ve Geniş gibi seçenekler doğrultusunda, yakınlaştırma seviyesini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Bu arada, bu özellik sadece masaüstü uygulaması için geçerlidir. Spotify deneyiminizi daha kişisel bir hâle getirmek için bu küçük ama etkili ayarı denemeyi düşünebilirsiniz.