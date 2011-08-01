Spotify kullananlar için ekranda beliren şu anda çalan bölmesi rahatsız edici olabiliyor. Uygulama açık kaldığında ya da bir parça duraklatıldığında bu kısım otomatik olarak aktif hâlde kalabiliyor. Peki bu alanı gizlemek mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkündür. Bu yazımızda, Spotify'ın şu anda çalan bölmesini kapatmanın yollarını adım adım açıklıyor olacağız.

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Spotify'da "Şu Anda Çalan Bölmesi" Nasıl Kapatılır?

Spotify uygulamasını veya web sürümünü açın. Sağ üstten Profil > Ayarlar yolunu izleyin. "Görüntüle" başlığı altında yer alan "Çal seçeneğine tıklandığında şu anda çalan bölmesini göster" adlı seçeneği devre dışı bırakın.

Bu ayar, masaüstü ortamında "şu anda çalan" bölmesini gizlemenin en doğrudan yollarından biridir.

Spotify "şu anda çalan" bölmesini tamamen kaldırmak gördüğünüz gibi çok kolaydır. Yukarıda paylaştığımız yöntemlerle bu alanı kontrol altına alabilir ve deneyiminizi daha konforlu hâle getirebilirsiniz.