Spotify'da oluşturduğunuz çalma listelerinin adlarını, kolaylıkla değiştirmeniz mümkündür. İster ruh halinizi yansıtmak, ister karışıklığı gidermek için olsun, çalışma listesi adını değiştirmek oldukça basit bir işlemdir. Bu bağlamda, aşağıdaki adımları takip ederek bu işlemi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

AYRICA: Spotify'da Çalma Listesi Nasıl Sabitlenir?

Spotify'da Çalma Listesi Adı Nasıl Değiştirilir?

Spotify uygulamasına giriş yapın. Sol menüde yer alan "Kitaplığın" adlı bölümüne gelin. Sabitlemek istediğiniz çalma listesini bulun ve sağ tıklayın. Seçenekler arasında yer alan "Ayrıntıları düzenle" seçeneğine tıklayarak, "Ad" adlı kutucuğa çalma listenizin yeni adını girin ve "Kaydet" adlı butona tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Spotify çalma listesi adını değiştirmek, saniyeler içinde gerçekleştirilebilen basit bir işlemdir. Dinleme zevkinize uygun ve sizi yansıtan çalma listeleri oluşturmak için bu seçeneği kullanmanızı tavsiye edebiliriz.